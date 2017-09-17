Дембеле может выпасть из игры на два месяца
Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может выпасть из игры на месяца, информирует beINSPORTS.
По сведениям источника, точные сроки восстановления француза станут известны сегодня после того, как футболист пройдет углубленное медицинское обследование. Однако ориентировочно на восстановление ему понадобится порядка двух месяцев.
Напомним, Дембеле получил травму подколенного сухожилия во вчерашней игре "Барселоны" против "Хетафе". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|4
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|Севилья
|4
|10
|3
|Реал Сосьедад
|4
|9
|4
|Реал Мадрид
|4
|8
|5
|Атлетико Мадрид
|4
|8
|6
|Атлетик Бильбао
|4
|7
|7
|Вильярреал
|4
|6
|8
|Леванте
|4
|6
|9
|Валенсия
|4
|6
|10
|Леганес
|4
|6
|11
|Лас Пальмас
|4
|6
|12
|Бетис
|4
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|13
|Эйбар
|4
|6
|14
|Хетафе
|4
|4
|15
|Жирона
|4
|4
|16
|Сельта Виго
|3
|3
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|4
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|18
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|3
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|19
|Малага
|4
|0
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|0