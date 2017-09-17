Дембеле может выпасть из игры на два месяца

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может выпасть из игры на месяца, информирует beINSPORTS.

По сведениям источника, точные сроки восстановления француза станут известны сегодня после того, как футболист пройдет углубленное медицинское обследование. Однако ориентировочно на восстановление ему понадобится порядка двух месяцев.

Напомним, Дембеле получил травму подколенного сухожилия во вчерашней игре "Барселоны" против "Хетафе". | soccernews.ru