Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле на инвалидной коляске уже отправился в Финляндию, где он перенесет операцию из-за разрыва сухожилия бицепса бедра левой ноги.

Как информирует El Mundo Deportivo, 20-летний футболист в сопровождении своего брата и доктора Рикарда Пруны уже вылетели в североевропейское государство. Там французу будет сделана операция известным специалистом Сакари Орава, который ранее лечил других игроков "Барсы" - Томаса Вермалена и Хосепа Гвардиолу.

Напомним, из-за травмы Дембеле пропустит четыре месяца. | soccernews.ru