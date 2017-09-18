Дембеле на инвалидной коляске уже отправился в Финляндию

Теги барселонаусман дембеле

Дембеле на инвалидной коляске уже отправился в ФинляндиюВингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле на инвалидной коляске уже отправился в Финляндию, где он перенесет операцию из-за разрыва сухожилия бицепса бедра левой ноги.

Как информирует El Mundo Deportivo, 20-летний футболист в сопровождении своего брата и доктора Рикарда Пруны уже вылетели в североевропейское государство. Там французу будет сделана операция известным специалистом Сакари Орава, который ранее лечил других игроков "Барсы" - Томаса Вермалена и Хосепа Гвардиолу.

Напомним, из-за травмы Дембеле пропустит четыре месяца. | soccernews.ru

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