Дембеле намекнул на свой скорый переход в "Барселону"?

Сегодня вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле в своем инстаграме предпринял довольно неожиданное решение.

Так, 20-летний футболист удалил из своей биографии текущее место работы, где был указан его клуб. Фанаты футболиста тут же предположили, что француз уже в ближайшее время станет игроком каталонской "Барселоны".

Напомним, в течение дня "Барселона" намерена согласовать два мегатрансфера. | soccernews.ru