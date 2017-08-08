Дембеле намекнул на свой скорый переход в "Барселону"?

Теги барселонаборуссия дортмундусман дембеле

Дембеле намекнул на свой скорый переход в "Барселону"?Сегодня вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле в своем инстаграме предпринял довольно неожиданное решение.

Так, 20-летний футболист удалил из своей биографии текущее место работы, где был указан его клуб. Фанаты футболиста тут же предположили, что француз уже в ближайшее время станет игроком каталонской "Барселоны".

Напомним, в течение дня "Барселона" намерена согласовать два мегатрансфера. | soccernews.ru

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