Дембеле намерен встретиться с президентом "Барселоны"
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле намерен встретиться с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, футболист все еще хочет продлить контракт с клубом, и возлагает надежды на беседу с Лапортой.
Напомним, что контракт форварда с каталонцами истекает через полгода. Француз требует зарплату в размере 43 миллионов евро в год, но "Барселона" не собирается удовлетворять его зарплатные требования.
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|Валенсия
|20
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|12
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|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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