Дембеле намерен встретиться с президентом "Барселоны"

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Дембеле намерен встретиться с президентом "Барселоны"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле намерен встретиться с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболист все еще хочет продлить контракт с клубом, и возлагает надежды на беседу с Лапортой.

Напомним, что контракт форварда с каталонцами истекает через полгода. Француз требует зарплату в размере 43 миллионов евро в год, но "Барселона" не собирается удовлетворять его зарплатные требования.

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