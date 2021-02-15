Дембеле назвал лучшего футболиста в истории

1 Теги лионель мессибарселонаусман дембеле

Дембеле назвал лучшего футболиста в истории

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле заявил, что он считает лучшим футболистом в истории своего одноклубника аргентинского форварда Лионеля Месси.

"Есть футболисты топ-уровня, у которых ты каждый день чему-то учишься. Я играл вместе с Иньестой и Суаресом, которые дали мне много полезных советов. Конечно же, Месси не является исключением.

Лео является гением, он лучший футболист в истории. Я был его фанатом, когда был маленьким. Для меня огромная честь выступать с ним за одну команду.

Когда я только перешел в "Барселону", мне сказали, что не нужно оглядываться назад, когда мяч у Месси. Нужно открываться в свободную зону и он найдет тебя там пасом", - приводит слова Дембеле пресс-служба УЕФА.

Не пропустите: "Барселона" заплатит "Боруссии" 5 миллионов евро за следующий матч Дембеле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

И в этот самый момент Барса не даёт ему играть, дабы не платить Боруссии! Ха-ха!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" потерял основного защитника на длительный срок

"Краснодар" потерял основного защитника на длительный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов