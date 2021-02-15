Дембеле назвал лучшего футболиста в истории
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле заявил, что он считает лучшим футболистом в истории своего одноклубника аргентинского форварда Лионеля Месси.
"Есть футболисты топ-уровня, у которых ты каждый день чему-то учишься. Я играл вместе с Иньестой и Суаресом, которые дали мне много полезных советов. Конечно же, Месси не является исключением.
Лео является гением, он лучший футболист в истории. Я был его фанатом, когда был маленьким. Для меня огромная честь выступать с ним за одну команду.
Когда я только перешел в "Барселону", мне сказали, что не нужно оглядываться назад, когда мяч у Месси. Нужно открываться в свободную зону и он найдет тебя там пасом", - приводит слова Дембеле пресс-служба УЕФА.
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|Валенсия
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|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|Эспаньол
|20
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