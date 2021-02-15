Дембеле назвал лучшего футболиста в истории

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле заявил, что он считает лучшим футболистом в истории своего одноклубника аргентинского форварда Лионеля Месси.

"Есть футболисты топ-уровня, у которых ты каждый день чему-то учишься. Я играл вместе с Иньестой и Суаресом, которые дали мне много полезных советов. Конечно же, Месси не является исключением.

Лео является гением, он лучший футболист в истории. Я был его фанатом, когда был маленьким. Для меня огромная честь выступать с ним за одну команду.

Когда я только перешел в "Барселону", мне сказали, что не нужно оглядываться назад, когда мяч у Месси. Нужно открываться в свободную зону и он найдет тебя там пасом", - приводит слова Дембеле пресс-служба УЕФА.

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