Дембеле не хочет подписывать новый контракт с "Барселоной". Футболист обижен на клуб
Фото: Твиттер @FCBarcelona
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не торопится продлевать контракт с каталонским клубом.
По информации Catalunya Ràdio, француз, у которого действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, вообще не планирует подписывать новый договор. Причиной стало разочарование по отношению к руководству "блауграны", которое прошлым летом хотело продать футболиста.
Боссы клуба, в свою очередь, будут стараться уговорить 23-летнего вингера остаться. Если он не согласиться, то его в ближайшее трансферное окно попытаются пристроить в другую команду, чтобы получить за игрока хоть какие-то деньги.
В услугах футболиста заинтересованы "Ливерпуль", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
В сезоне 2020/2021 Дембеле выходил на поле в составе "Барселоны" в 39 матчах во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и 4 результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50,00 млн €/
Читать также: "Ювентус" хочет подписать Усмана Дембеле свободным агентом | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" в гостях победил "Эйбар"
-
"Лацио" разгромил "Милан"
-
Моуринью хочет вернуться в "Интер"
-
1
Дембеле не хочет подписывать новый контракт с "Барселоной". Футболист обижен на клуб
-
Абрахам может перейти из "Челси" в "Вулверхэмптон"
-
Немецкий Футбольный Союз не собирается платить "Баварии" за Флика
-
"Ювентус" близок к трансферу Кварацхелии за солидную сумму
-
1
Юпп Хайнкес назвал лучшую полузащиту в истории футбола
-
Орлов - об удалении Ахметова: "Он что, хотел убить Соболева?"
-
Буффон открыл футбольную академию для юных голкиперов
-
"Наполи" в гостях справился с "Торино"
-
УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича
-
Роман Павлюченко пошутил над составом сборной России: "Перед Евро все надежды на Жиркова"
-
Кронке не собирается продавать "Арсенал"
-
ПСЖ продлил контракт с Навасом
-
Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии"
-
Экс-жена Аршавина ответила на обвинения в краже 1 млн евро
-
1
Уткин: "Романцев или Гинер? Первый лучше - он не хотел меня убить"
-
Ларссон высказался по поводу об интереса к нему со стороны клубов АПЛ и Бундеслиги
-
Павлюченко предложил позвать Моуринью в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14