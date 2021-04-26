Дембеле не хочет подписывать новый контракт с "Барселоной". Футболист обижен на клуб

Фото: Твиттер @FCBarcelona

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не торопится продлевать контракт с каталонским клубом.

По информации Catalunya Ràdio, француз, у которого действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, вообще не планирует подписывать новый договор. Причиной стало разочарование по отношению к руководству "блауграны", которое прошлым летом хотело продать футболиста.

Боссы клуба, в свою очередь, будут стараться уговорить 23-летнего вингера остаться. Если он не согласиться, то его в ближайшее трансферное окно попытаются пристроить в другую команду, чтобы получить за игрока хоть какие-то деньги.

В услугах футболиста заинтересованы "Ливерпуль", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

В сезоне 2020/2021 Дембеле выходил на поле в составе "Барселоны" в 39 матчах во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50,00 млн €/