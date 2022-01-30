Дембеле не перейдет в "Манчестер Юнайтед"

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Дембеле не перейдет в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб не сделал официального предложения по трансферу игрока. Напомним, что Дембеле не смог договориться с "Барселоной" о продлении контракта. В связи с этим клуб решил продать форварда в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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