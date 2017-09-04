Дембеле: "Не слышал об интересе "Реала" ко мне"

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле прокомментировал информацию о заинтересованности в его услугах мадридского "Реала".

"Пытался ли "Реал" перехватить меня? Я не знаю ничего об этом. Я ничего не слышал об интересе Мадрида этим летом. Я очень счастлив в "Барселоне". Я выбрал этот клуб еще много лет назад. Я являюсь поклонником "Барсы" с 8-летнего возраста ", - цитирует 20-летнего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Дембеле объяснил, почему он не перешел в "Барселону" в прошлом году. | soccernews.ru