Дембеле не собирается покидать "Барселону"

Мусса Сиссоко, агент вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, сделал заявление о будущем своего клиента в каталонском клубе.

"1000 процентов, что он останется в "Барсе" и выиграет ещё много трофеев. Усман уже находится в самом большом клубе мира, поэтому предложения об уходе его не интересуют. Он прекрасно себя чувствует в команде и намерен добиться с ней успеха", - цитирует агента Football Espana.

Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. В его активе 66 матчей, 18 забитых голов и 17 результативных передач.

Контракт француза с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2022 года. Интерес к нему проявляют "Ювентус" и ПСЖ.

Не пропустите: Агент Дембеле: "Игрок не летал в Сенегал, а был в Ренне у матери. Травму он обнаружил только в понедельник". | http://soccernews.ru