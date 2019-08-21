Дембеле не собирается покидать "Барселону"
Мусса Сиссоко, агент вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, сделал заявление о будущем своего клиента в каталонском клубе.
"1000 процентов, что он останется в "Барсе" и выиграет ещё много трофеев. Усман уже находится в самом большом клубе мира, поэтому предложения об уходе его не интересуют. Он прекрасно себя чувствует в команде и намерен добиться с ней успеха", - цитирует агента Football Espana.
Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. В его активе 66 матчей, 18 забитых голов и 17 результативных передач.
Контракт француза с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2022 года. Интерес к нему проявляют "Ювентус" и ПСЖ.
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