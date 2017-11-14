Дембеле не успеет восстановиться к Эль Класико

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле не успеет восстановиться к матчу Ла Лиги против мадридского "Реала", который должен состояться 20-го декабря.

Как информирует Sport News, восстановление 20-летнего футболиста идет ускоренными темпами, однако "сине-гранатовые" не намерены рисковать здоровьем игрока для получения "сиюминутной" выгоды. Ожидается, что выйти на поле француз сможет уже в январе следующего года.