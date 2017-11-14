Дембеле не успеет восстановиться к Эль Класико

Теги барселонаусман дембелереал мадрид

Дембеле не успеет восстановиться к Эль КласикоВингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле не успеет восстановиться к матчу Ла Лиги против мадридского "Реала", который должен состояться 20-го декабря.

Как информирует Sport News, восстановление 20-летнего футболиста идет ускоренными темпами, однако "сине-гранатовые" не намерены рисковать здоровьем игрока для получения "сиюминутной" выгоды. Ожидается, что выйти на поле француз сможет уже в январе следующего года.

Напомним, "Барселона" близка к достижению соглашения с Гризманном по условиям подписания контракта. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Топ-15 самых атакующих команд Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов