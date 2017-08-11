Дембеле недоволен тем, что "Боруссия" не отпускает его в "Барселону"

Теги боруссия дортмундбарселонаусман дембеле

Дембеле недоволен тем, что "Боруссия" не отпускает его в "Барселону"
Французский нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле хочет стать игроком "Барселоны", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист недоволен тем, что руководство немецкого клуба отклонило уже два предложения о его продаже.

Напомним, что "Барселона" готова заплатить за 20-летнего форварда 90 миллионов и бонусы.

Не пропустите: Официально: "Боруссия" наказала Дембеле. | soccernews.ru

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