Дембеле недоволен тем, что "Боруссия" не отпускает его в "Барселону"



Французский нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле хочет стать игроком "Барселоны", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист недоволен тем, что руководство немецкого клуба отклонило уже два предложения о его продаже.

Напомним, что "Барселона" готова заплатить за 20-летнего форварда 90 миллионов и бонусы.

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