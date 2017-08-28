Дембеле: "Неймар - один из лучших футболистов мира, а я еще очень молод"

Теги барселонаусман дембеленеймар

Дембеле: "Неймар - один из лучших футболистов мира, а я еще очень молод"

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле не хочет, чтобы его сравнивали с Неймаром.

"Между мной и Неймаром есть большая разница. Неймар - один из лучших футболистов мира, а я еще очень молод. Я учусь каждый день, стараюсь развиваться и прогрессировать. Я здесь не для того, чтобы заменить Неймара. "Барселоне" был нужен футболист на эту позицию, они позвонили мне. Сделаю ради этого клуба все, что только смогу. Это большая честь и удовольствие - играть в одной команде с Месси. Хочу многому у него научиться. Это великий игрок, лучший игрок в истории" - приводит слова Дембеле Sport.es.

Читайте также: По стопам Эрнандеса и Паулиньо: Дембеле облажался на своей презентации в качестве игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Может быть из Дембеле получится второй ЭТО`О...

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов