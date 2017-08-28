Дембеле: "Неймар - один из лучших футболистов мира, а я еще очень молод"

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле не хочет, чтобы его сравнивали с Неймаром.

"Между мной и Неймаром есть большая разница. Неймар - один из лучших футболистов мира, а я еще очень молод. Я учусь каждый день, стараюсь развиваться и прогрессировать. Я здесь не для того, чтобы заменить Неймара. "Барселоне" был нужен футболист на эту позицию, они позвонили мне. Сделаю ради этого клуба все, что только смогу. Это большая честь и удовольствие - играть в одной команде с Месси. Хочу многому у него научиться. Это великий игрок, лучший игрок в истории" - приводит слова Дембеле Sport.es.

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