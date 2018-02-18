Дембеле обеспокоен своим положением в "Барселоне"

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Дембеле обеспокоен своим положением в "Барселоне"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле обеспокоен своим положением в стане "сине-гранатовых", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что 20-летний француз сильно переживает из-за того, что ему так и не удалось за полгода стать основным игроком в команде. При этом беспокойство игрока также вызывает тот факт, что он не стал своим в раздевалке каталонского гранда.

В нынешнем сезоне Дембеле сделал 3 результативные передачи в 9 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" обеспокоена интересом китайского клуба к Иньесте. | soccernews.ru

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