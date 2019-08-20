Дембеле обманул руководство "Барселоны" ради отпуска в Африке



Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле в очередной раз отличился непрофессиональным поведением, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист скрыл от руководства клуба, что он получил травму в матче 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (0:1). Вместо того, чтобы поставить в известность о травме медицинский штаб, форвард отправился на выходные в Сенегал и не отвечал на звонки из клуба.

В понедельник 22-летний Дембеле вернулся в Барселону и только тогда сообщил о повреждении. По результатам обследования у футболиста было диагностировано повреждение левого бедра. Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.

Не пропустите: "Барселона" избавилась от Коутиньо и сразу переключилась на Неймара! По нему уже готовят предложение, но все это может быть лишь ради Месси. | http://soccernews.ru