Дембеле опоздал на тренировку "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле снова нарушил дисциплину.

Как сообщает Mundo Deportivo, француз опоздал на утреннюю тренировку команды. Новый наставник каталонцев Рональд Куман требует, чтобы футболисты приезжали на базу за час до начала тренировки.

Сегодня тренировка должна была начаться в 11:00, поэтому игроки должны были собраться к 10:00. Однако Дембеле прибыл на базу в 10:15.

Напомним, что Дембеле пропустил большую часть прошлого сезона из-за травм.

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