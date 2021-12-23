Дембеле определился со своим будущим в "Барселоне"

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле согласился продлить контракт с каталонским клубом.

По информации Foot Mercato, 24-летний футболист хочет остаться на "Камп Ноу" после завершения текущего сезона.

Напомним, что действующий контракт француза с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2022 года, и сторонам до сих пор не удаётся договориться о его продлении.

"Барса" купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро. Форвард забил 30 голов и сделал 22 ассиста в 125 матчах.

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