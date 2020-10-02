Дембеле останется в "Барселоне"

Теги барселонаманчестер юнайтедусман дембеле

Дембеле останется в "Барселоне"

Технический секретарь "Барселоны" Рамон Планес дал понять, что вингер Усман Дембеле не покинет клуб в это трансферное окно.

"Мы не ведём переговоры с "Манчестер Юнайтед". Дембеле останется в "Барселоне", и, надеемся, сможет показать свой максимум. Куман уже говорил, что ожидает улучшения его игры", - приводит слова Планеса Sport.es.

Ранее сообщалось, что "МЮ" хочет арендовать француза, а "Барса" и сам футболист настаивают на полноценном трансфере.

В этом сезоне 23-летний Дембеле провёл за "сине-гранатовых" 1 матч, а до этого из-за травмы он не играл с ноября 2019 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на защитника Эрика Гарсию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов