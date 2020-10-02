Технический секретарь "Барселоны" Рамон Планес дал понять, что вингер Усман Дембеле не покинет клуб в это трансферное окно.

"Мы не ведём переговоры с "Манчестер Юнайтед". Дембеле останется в "Барселоне", и, надеемся, сможет показать свой максимум. Куман уже говорил, что ожидает улучшения его игры", - приводит слова Планеса Sport.es.

Ранее сообщалось, что "МЮ" хочет арендовать француза, а "Барса" и сам футболист настаивают на полноценном трансфере.

В этом сезоне 23-летний Дембеле провёл за "сине-гранатовых" 1 матч, а до этого из-за травмы он не играл с ноября 2019 года.

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