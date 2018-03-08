Дембеле отказал ПСЖ ради "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле отказал ПСЖ ради перехода в каталонский клуб, сообщает испанская пресса.

По словам 20-летнего француза, он, будучи игроком дортмундской "Боруссии", встречался с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи, однако, имея предложение от "сине-гранатовых", не смог отказаться от переезда на "Камп Ноу".

В этом сезоне Дембеле сыграл за "Барселону" 10 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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