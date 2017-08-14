Дембеле отказывается вести диалог с "Боруссией"

Теги боруссия дортмундбарселонаусман дембеле

Дембеле отказывается вести диалог с "Боруссией"Вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле отказывается вести диалог со своим клубом, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 20-летний футболист, который ранее был отстранен от тренировок со своей командой, контактирует со "шмелями" исключительно через своих посредников. Француз надеется, что уже в ближайшее время каталонская "Барселона" договориться с "Боруссией" о его трансфере.

Напомним, "Боруссия" готова пойти на уступки Дембеле. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов