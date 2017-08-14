Дембеле отказывается вести диалог с "Боруссией"

Вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле отказывается вести диалог со своим клубом, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 20-летний футболист, который ранее был отстранен от тренировок со своей командой, контактирует со "шмелями" исключительно через своих посредников. Француз надеется, что уже в ближайшее время каталонская "Барселона" договориться с "Боруссией" о его трансфере.

Напомним, "Боруссия" готова пойти на уступки Дембеле. | soccernews.ru