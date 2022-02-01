Дембеле отклонил очередное предложение "Барселоны"
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле вновь отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает El Chiringuito.
По сведениям источника, каталонский клуб предлагал футболисту зарплату в размере 14 миллионов евро в год, но француза не устроили подобные условия. При этом Дембеле отказался уходить из "Барселоны" в зимнее трансферное окно и останется в клубе до лета. Таким образом, форвард через полгода покинет команду на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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