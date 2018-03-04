Дембеле отклонил предложение английского гранда

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле отклонил предложение лондонского "Арсенала", информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что "канониры" были заинтересованы в подписании 20-летнего француза в летнее трансферное окно. Однако перспективный игрок отказался перебираться в АПЛ, так как планирует доказать свою состоятельность на "Камп Ноу".

В нынешнем сезоне Дембеле сделал 4 результативные передачи в 11 матчах за "Барселону".

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" хавбека "Атлетико". | soccernews.ru