Дембеле отклонил предложение "Барселоны" о новом контракте

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает испытывать трудности в вопросе продления контракта с французским вингером Усманом Дембеле.

Как сообщает издание Sport, Дембеле отклонил предложение "Барсы" о новом соглашении.

По информации источника, он хочет уехать и заработать больше денег. Некоторые зарубежные клубы предложили ему 20 миллионов евро подписных бонусов.

Отмечается, что он хочет "подражать Килиану Мбаппе".

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