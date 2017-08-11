Дембеле отписался от страницы дортмундской "Боруссии" в Instagram

Французский нападающий Усман Дембеле хочет покинуть дортмундскую "Боруссию".

Вчера форвард прогулял тренировку и не отвечал на звонки из клуба, а сегодня отписался от клубного аккаунта "шмелей" в Instagram.

Напомним, что 20-летнего Дембеле активно пытается приобрести "Барселоны", но клубы не могут согласовать сумму его трансфера.

Не пропустите: Дембеле недоволен тем, что "Боруссия" не отпускает его в "Барселону". | soccernews.ru