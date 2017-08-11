Дембеле отписался от страницы дортмундской "Боруссии" в Instagram
Французский нападающий Усман Дембеле хочет покинуть дортмундскую "Боруссию".
Вчера форвард прогулял тренировку и не отвечал на звонки из клуба, а сегодня отписался от клубного аккаунта "шмелей" в Instagram.
Напомним, что 20-летнего Дембеле активно пытается приобрести "Барселоны", но клубы не могут согласовать сумму его трансфера.
Не пропустите: Дембеле недоволен тем, что "Боруссия" не отпускает его в "Барселону". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
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|37
|17
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|34
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