Дембеле передумал уходить из "Барселоны"
Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен
Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле рад тем, что главный тренер команды Хави дает ему игровое время даже в такой трудной ситуации и готов остаться в команде, сообщает издание Sport.
По информации источника, в руководстве клуб уже не верят в то, что им удастся договорится с французом о новом контракте, но готовы продолжить переговоры, если Усман снизит свои требования.
Отмечается, что сейчас "Барса" не хочет предлагать Дембеле такие же условия, как в январе.
Нынешнее соглашение игрока рассчитано до окончания этого сезона.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14