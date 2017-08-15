Дембеле перейдет в "Барселону" за 100 миллионов евро

Французский нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле близок к переходу в "Барселону", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонский клуб согласовал трансфер футболиста за 100 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 30 миллионов за счет бонусов.

В составе "Барселоны" 20-летний Дембеле заменит бразильского форварда Неймара, который перешел в ПСЖ.

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