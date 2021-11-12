Дембеле - первый игрок "Барселоны", которого оштрафовал Хави

Фото инстаграм Усмана Дембеле

В "Барселоне" начала действовать новая система санкций, разработанная главным тренером Хави.

По информации ESPN, первым на штраф "нарвался" вингер Усман Дембеле, опоздавший на тренировку на 3 минуты.

Напомним, что француз восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Он получил повреждение в первом же матче после паузы длительностью 4,5 месяца, связанной с мышечными проблемами.

Контракт Дембеле с "Барсой" истекает 30 июня 2022 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.

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