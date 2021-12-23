Дембеле подпишет новый контракт с "Барселоной"

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле подпишет новое долгосрочное соглашение с каталонским клубом, сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, на следующей неделе футболист поставит свою подпись под новым контрактом, который будет рассчитан на 5 лет. Усман дал свое согласие на понижение оклада.

Отмечается, что желание француза продолжать выступать за сине-гранатовых стало главный аспектом в подписании нового договора. Для агентов француза приоритетным вариантом был переход Дембеле в команду из другого чемпионата.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле сыграл в 5 матчах, в которых отметился 2 ассистами.

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