Дембеле подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт

Вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле подпишет с каталонской "Барселоной" пятилетний контракт, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, переход 20-летнего футболиста в стан "сине-гранатовых" подтвердило близкое окружение француза. Достичь взаимопонимания по трансферу Дембеле со "шмелями" руководству "Барсы" удалось сегодня в Монако перед церемонией жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, "Барселона" узнала соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов. | soccernews.ru