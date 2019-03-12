Дембеле попал в заявку "Барселоны" на матч с "Лионом"
"Барселона" огласила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом", который пройдет завтра, 13 марта.
Стало известно, что в заявку включён нападающий Усман Дембеле, который был травмирован в матче 27-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (3:1).
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самуэль Юмтити
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Кевин-Принс Боатенг, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлос Аленья
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком
Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 23:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22