Дембеле попал в заявку "Барселоны" на матч с "Лионом"

Теги барселонаусман дембеле

Дембеле попал в заявку "Барселоны" на матч с "Лионом"

"Барселона" огласила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом", который пройдет завтра, 13 марта. 

Стало известно, что в заявку включён нападающий Усман Дембеле, который был травмирован в матче 27-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (3:1).

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самуэль Юмтити

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Кевин-Принс Боатенг, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлос Аленья 

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком

Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 23:00 мск.

А еще: Полузащитник "Реала" возмутился суммами трансферов| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов