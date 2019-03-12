Дембеле попал в заявку "Барселоны" на матч с "Лионом"

"Барселона" огласила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом", который пройдет завтра, 13 марта.

Стало известно, что в заявку включён нападающий Усман Дембеле, который был травмирован в матче 27-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (3:1).

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен



Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самуэль Юмтити



Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Кевин-Принс Боатенг, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлос Аленья



Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком

Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 23:00 мск.

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