Дембеле попал в заявку "Барселоны" на матч с "Сельтой"

Самый дорогой футболист в истории "Барселоны" Усман Дембеле может сыграть в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты".

Вингер полностью восстановился после травмы и попал в заявку каталонского клуба на матч с "Сельтой".

Полностью заявка выглядит так: Силлесен, Семеду, Пике, Вермален, Динь, Бускетс, Паулиньо, Видаль, Андре Гомеш, Денис Суарес, Арнаис. Запасные: тер Штеген, Альба, Ракитич, Дембеле, Маскерано, Роберто, Аленья.

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" прошлым летом из дортмундской "Борусиии" за 105 миллионов евро и еще 40 миллионов в виде бонусов. Впрочем в одном из своих первых матчей за каталонцев он получил тяжелую травму и пропустил более трех месяцев.

Матч "Сельта" - "Барселона" состоится сегодня, 4 сентября и начнется в 21:00 мск.

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