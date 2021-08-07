Дембеле попрощался с Месси

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле попрощался Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб.

"Лео, для меня было привилегией играть с такой легендой, как ты. Я благодарю тебя за все, что ты для меня сделал, и за вашу поддержку в хорошие и плохие времена.

Никто не забудет, что ты сделали для "Барселоны" и любителей футбола. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего. Спасибо, Лео", - написал француз в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет контракт с ПСЖ в ближайшие часы.

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