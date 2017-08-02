Дембеле поставил "лайк" прощальному посланию Умтити для Неймара

Вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле поставил "лайк" прощальному посланию защитнику каталонской "Барселоны" Самюэлю Умтити для его партнера по команде Неймара, который в ближайшее время должен перебраться во французский ПСЖ.

Так, 20-летнему французу понравилась следующая запись его соотечественника: "Я провел с тобой прекрасный сезон, брат, на поле и вне его. Удачи! ".

Напомним, Дембеле является приоритетной заменой "Барселоны" для Неймара.

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