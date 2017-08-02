Дембеле поставил "лайк" прощальному посланию Умтити для Неймара

Теги боруссия дортмундусман дембелебарселонанеймарсамюэль умтитипсж

Дембеле поставил "лайк" прощальному посланию Умтити для НеймараВингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле поставил "лайк" прощальному посланию защитнику каталонской "Барселоны" Самюэлю Умтити для его партнера по команде Неймара, который в ближайшее время должен перебраться во французский ПСЖ.

Так, 20-летнему французу понравилась следующая запись его соотечественника: "Я провел с тобой прекрасный сезон, брат, на поле и вне его. Удачи!".

Напомним, Дембеле является приоритетной заменой "Барселоны" для Неймара.

Не пропустите: на тренировке "Боруссии" случилась перепалка между Дембеле и вратарем Бюрки. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов