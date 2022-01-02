Дембеле предложили "Баварии"

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле близок к уходу из каталонского клуба.

Как сообщает издание Bild, представители игрока предложили его "Баварии". Спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич и остальные руководители клуба настроены скептически из-за сомнительного характера Дембеле.

Отмечается, что туринский "Ювентус" находится на продвинутой стадии переговоров с французом.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл 8 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых сделал два ассиста.

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