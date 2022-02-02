Дембеле принес победу "Лиону" в матче с "Марселем"

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 14-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле обыграл "Марсель" со счетом 2:1.

Победу лионцам принесли голы Джердана Шакири и Муссы Дембеле. В составе гостей отличился Маттео Гендузи.

"Лион", набрав 34 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 40 очками остался на третьей позиции.

"Лион" – "Марсель" - 2:1 (0:1)

Голы: Гендузи, 10 - 0:1, Шакири, 76 - 1:1, Дембеле, 89 - 2:1

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Барколя, 84), Боатенг, Дюбуа, Лукеба, Энрике, Эмерсон (Дембеле, 64), Шакири, Тиаго Мендес, Какре, Шерки.

"Марсель": Лопес, Лирола, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Камара, Ронжье, Гендузи, Пайет, Ундер (Милик, 86), Луис Энрике (Харит, 70).

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