Дембеле принес победу "Лиону" в матче с "Нантом"

Фото: инстаграм Мусса Дембеле/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде обыграл "Нант" со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Мусса Дембеле.

"Лион", набрав пять очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" с четырьмя очками опустился на 10-ю позицию.

"Нант" – "Лион" - 0:1 (0:1)

Гол: Дембеле, 35 - 0:1

"Нант": Лафон, Аппиа (Коршья, 40), Паллуа, Кастеллетто, Фабио (Траоре, 81), Жиротто (Мутуссами, 69), Чиривелья, Блас, Саймон, Коко (Коло-Муани, 82), Букари (Перейра, 70).

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Да Сильва, Диоманде, Эмерсон, Ауар, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Какре (Тиаго Мендес, 46), Токо-Экамби (Слимани, 74), Дембеле (Денайер, 82).

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