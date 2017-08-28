Дембеле: "Пришел, чтобы выиграть как можно больше трофеев"

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле прокомментировал свой переход в стан "сине-гранатовых".

" Я счастлив оказаться в "Барселоне", и я хотел бы поблагодарить клуб за то, что он привел меня сюда. Я пришел, чтобы выиграть как можно больше трофеев. Моя главная цель - выигрывать трофеи ", - цитирует 20-летнего футболиста AS.

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