Дембеле приступил к тренировкам с "Барселоной"

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле приступил к тренировкам на базе клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дембеле из-за травмы не выступал с ноября. В феврале он на тренировке получил разрыв коленного сухожилия, из-за чего до сих пор восстанавливается.

Футболист перенес операцию в Финляндии.

В нынешнем розыгрыше 23-летний Дембеле участвовал лишь в 5 матчах Примеры, забив 1 гол.

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