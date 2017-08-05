Дембеле: "Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести "Барселона"

Теги усман дембелебарселонаборуссия дортмунд

Дембеле: "Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести "Барселона"Форвард дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле пообщался с журналистами на тему своего возможного перехода в "Барселону".

"Да, я видел сообщения в прессе. "Барселона" - великий клуб. Любой хотел бы играть в такой команде. Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести "Барселона".

Уход Неймара меня удивил, но у него были свои причины", - сказал Дембеле.

Читайте: "Барселона" спешит с трансфером Усмана Дембеле | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов