Дембеле: "Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести "Барселона"

Форвард дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле пообщался с журналистами на тему своего возможного перехода в "Барселону".

"Да, я видел сообщения в прессе. "Барселона" - великий клуб. Любой хотел бы играть в такой команде. Приятно видеть свое имя в списке тех, кого хочет приобрести "Барселона".

Уход Неймара меня удивил, но у него были свои причины", - сказал Дембеле.

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