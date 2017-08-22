Дембеле продолжает игнорировать свой клуб
Вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле продолжает игнорировать свой клуб, информирует Marca.
По сведениям издания, 20-летний футболист до сих пор не вышел на связь со "шмелями", продолжая пропускать тренировки и игры своей команды. Клуб уже пытался выйти на контакт с французом, используя различные способы, начисляя при этом своему игроку штраф за каждый день не выхода на работу.
Напомним, Румменигге высказался о ситуации с Дембеле. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Герта
|1
|3
|4
|Шальке
|1
|3
|5
|Ганновер 96
|1
|3
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|3
|7
|Гамбург
|1
|3
|8
|Хоффенхайм
|1
|3
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|1
|10
|Фрайбург
|1
|1
|11
|Аугсбург
|1
|0
|12
|Кельн
|1
|0
|13
|Майнц 05
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Байер Леверкузен
|1
|0
|16
|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Штутгарт
|1
|0
|18
|Вольфсбург
|1
|0