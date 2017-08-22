Дембеле продолжает игнорировать свой клуб

Теги боруссия дортмундусман дембеле

Дембеле продолжает игнорировать свой клубВингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле продолжает игнорировать свой клуб, информирует Marca.

По сведениям издания, 20-летний футболист до сих пор не вышел на связь со "шмелями", продолжая пропускать тренировки и игры своей команды. Клуб уже пытался выйти на контакт с французом, используя различные способы, начисляя при этом своему игроку штраф за каждый день не выхода на работу. 

Напомним, Румменигге высказался о ситуации с Дембеле. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Герта 1 3
4 Шальке 1 3
5 Ганновер 96 1 3
6 Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Гамбург 1 3
8 Хоффенхайм 1 3
9 Айнтрахт Франкфурт 1 1
10 Фрайбург 1 1
11 Аугсбург 1 0
12 Кельн 1 0
13 Майнц 05 1 0
14 Вердер Бремен 1 0
15 Байер Леверкузен 1 0
16 РБ Лейпциг 1 0
17 Штутгарт 1 0
18 Вольфсбург 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов