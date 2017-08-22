Вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле продолжает игнорировать свой клуб, информирует Marca.

По сведениям издания, 20-летний футболист до сих пор не вышел на связь со "шмелями", продолжая пропускать тренировки и игры своей команды. Клуб уже пытался выйти на контакт с французом, используя различные способы, начисляя при этом своему игроку штраф за каждый день не выхода на работу.

Напомним, Румменигге высказался о ситуации с Дембеле. | soccernews.ru