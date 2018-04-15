Дембеле прокомментировал свое будущее в "Барселоне"

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Дембеле прокомментировал свое будущее в "Барселоне"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле заявил, что не собирается летом покидать клуб.

"Пока я не в лучшей форме, но постепенно добавляю. Нужно работать над кардио, потому что я очень быстро устаю. Лидеры "Барселоны", такие как Месси, Суарес и Иньеста, очень помогают мне, они дают много советов. Честно говоря, мне нелегко адаптироваться.

Я подписал пятилетний контракт с клубом и собираюсь здесь долго играть. Естественно, я никуда не уйду после этого сезона" - приводит слова Дембеле Lequipe.

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