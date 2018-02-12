Дембеле пропустил тренировку "Барселоны"

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, отсутствие 20-летнего француза, который только восстановился от травмы левого бедра, было вызвано проблемами с желудком, возникшими у футболиста рано утром. Следующую свою тренировку игроки "сине-гранатовых" проведут уже в четверг.

Напомним, "Барселона" рассматривает вариант с летней продажей Дембеле. | soccernews.ru