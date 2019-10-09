Дембеле пропустит Эль Класико из-за дисквалификации

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не поможет своей команде в двух ближайших матчах Примеры.

Сообщается, что французского вингера дисквалифицировали на две игры за удаление в поединке с "Севильей".

Напомним, что Дембеле получил красную карточку за высказывания в адрес арбитра. Среди прочего он сказал главному рефери встречи Матеу Лаосу "ты очень плох".

Форвард "блауграны" пропустит матчи с "Эйбаром" (19 октября) и "Реалом" (26 октября).

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