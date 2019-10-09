Дембеле пропустит Эль Класико из-за дисквалификации

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Дембеле пропустит Эль Класико из-за дисквалификации

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не поможет своей команде в двух ближайших матчах Примеры.

Сообщается, что французского вингера дисквалифицировали на две игры за удаление в поединке с "Севильей".

Напомним, что Дембеле получил красную карточку за высказывания в адрес арбитра. Среди прочего он сказал главному рефери встречи Матеу Лаосу "ты очень плох".

Форвард "блауграны" пропустит матчи с "Эйбаром" (19 октября) и "Реалом" (26 октября).

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче, то у него было бы больше плюсов, но не больше чем у меня")))

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jugulator
Пьянь

Дембеле сказал рефери "ты очень плох" - 2 матча бана. Рамос оскорбил мать лайнсмена - ничего. В общем, ничего нового. Тебас своих отмазывает, игроков Барселоны топит.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Без Дембеле Барселона все равно выиграет,а вот если Рамоса не будет....)))))

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