Дембеле пропустит финал Кубка Испании

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Дембеле пропустит финал Кубка Испании

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле не сыграет в финальном матче Кубка Испании против "Валенсии", сообщает AS.

По сведениям издания, француз пропустит около 20 дней из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в недавнем поединке с "Сельтой".

Матч "Барселона" - "Валенсия" состоится 25 мая в 22:00 по московскому времени. Игра пройдёт на севильском стадионе "Бенито Вильямарин".

В текущем сезоне 22-летний Дембеле сыграл за "сине-гранатовых" 42 матча, забил 14 голов и сделал 9 ассистов.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Не велика потеря! .......Именно через этого нигера, не забившего Ливерпулю четвёртый гол, Барса и вылетела из ЛЧ.

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