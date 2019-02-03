Дембеле пропустит матч с "Реалом" в Кубке Испании

Игрок "Барселоны" Усман Дембеле не сможет участвовать в первом матче против "Реала" в 1/2 финала Кубка Испании. Об этом сообщает El Mundo Deportivo

По данным издания, 21-летний футболист заболел гриппом и тренерский штаб каталонцев не хочет привлекать француза, чтобы тот успел восстановиться к Лиге Чемпионов.

Ранее сообщалось, что из-за травмыэтот же матч может пропустить Месси.

Встреча "Барселоны" с "Реалом" состоится 6 февраля.

Дембеле в нынешнем сезоне провел 19 матчей, отметившись 8 голами и 3 ассистами.