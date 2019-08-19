Дембеле пропустит пять ближайших матчей "Барселоны"
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле травмировался в игре 1-го тура Примеры против "Атлетика" (0:1).
Как сообщает сайт клуба, у француза выявили мышечную травму левой ноги. Сроки восстановления составят около пяти недель.
Из-за повреждения Дембеле точно не сыграет с "Бетисом", "Осасуной", "Валенсией", "Гранадой" и "Вильярреалом".
Напомним, что в 1-м туре травму также получил Луис Суарес, а вот Лионель Месси полностью восстановился от повреждения.
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|1
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|Реал Вальядолид
|1
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|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
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|1
|0
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|1
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|1
|0