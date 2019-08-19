Дембеле пропустит пять ближайших матчей "Барселоны"

Теги барселонаусман дембелетравмы

Дембеле пропустит пять ближайших матчей "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле травмировался в игре 1-го тура Примеры против "Атлетика" (0:1).

Как сообщает сайт клуба, у француза выявили мышечную травму левой ноги. Сроки восстановления составят около пяти недель.

Из-за повреждения Дембеле точно не сыграет с "Бетисом", "Осасуной", "Валенсией", "Гранадой" и "Вильярреалом".

Напомним, что в 1-м туре травму также получил Луис Суарес, а вот Лионель Месси полностью восстановился от повреждения.

Читайте также: "Барселона" активизировалась в переговорах по трансферу Неймара после поражения от "Атлетика". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сарри болен пневмонией

Сарри болен пневмонией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1 3
2 Севилья Севилья 1 3
3 Мальорка Мальорка 1 3
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 1 3
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 1 3
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
7 Алавес Алавес 1 3
8 Осасуна Осасуна 1 3
9 Гранада Гранада 1 1
10 Вильярреал Вильярреал 1 1
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1
12 Валенсия Валенсия 1 1
13 Эйбар Эйбар 1 0
14 Бетис Бетис 1 0
15 Барселона Барселона 1 0
16 Хетафе Хетафе 1 0
17 Леганес Леганес 1 0
18 Леванте Леванте 1 0
19 Сельта Виго Сельта Виго 1 0
20 Эспаньол Эспаньол 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов