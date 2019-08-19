Дембеле пропустит пять ближайших матчей "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле травмировался в игре 1-го тура Примеры против "Атлетика" (0:1).

Как сообщает сайт клуба, у француза выявили мышечную травму левой ноги. Сроки восстановления составят около пяти недель.

Из-за повреждения Дембеле точно не сыграет с "Бетисом", "Осасуной", "Валенсией", "Гранадой" и "Вильярреалом".

Напомним, что в 1-м туре травму также получил Луис Суарес, а вот Лионель Месси полностью восстановился от повреждения.

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