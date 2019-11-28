Дембеле пропустит пять недель из-за травмы бедра
Форвард "Барселоны" Усман Дембеле из-за травмы выбыл на пять недель. Об этом сообщает AS.
Футболист получил повреждение вчера, 27 ноября, в матче Лиги Чемпионов с "Боруссией" (3:1).
По информации источника, у 22-летнего нападающего диагностирован надрыв бицепса бедра правой ноги. Восстановление займет больше месяца.
В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 9 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
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|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
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|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
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|14
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|Леганес
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