Дембеле пропустит пять недель из-за травмы бедра

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле из-за травмы выбыл на пять недель. Об этом сообщает AS.

Футболист получил повреждение вчера, 27 ноября, в матче Лиги Чемпионов с "Боруссией" (3:1).

По информации источника, у 22-летнего нападающего диагностирован надрыв бицепса бедра правой ноги. Восстановление займет больше месяца.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 9 матчей и забил 1 гол.

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