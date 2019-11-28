Дембеле пропустит пять недель из-за травмы бедра

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Дембеле пропустит пять недель из-за травмы бедра

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле из-за травмы выбыл на пять недель. Об этом сообщает AS.

Футболист получил повреждение вчера, 27 ноября, в матче Лиги Чемпионов с "Боруссией" (3:1).

По информации источника, у 22-летнего нападающего диагностирован надрыв бицепса бедра правой ноги. Восстановление займет больше месяца.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барсу" 9 матчей и забил 1 гол.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Купили полено на свою голову. .....Больше в лазарете сидит, чем играет.

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