Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле провёл первую тренировку на футбольном поле.

Напомним, что футболист восстанавливается после разрыва сухожилий левого бедра.

Усман Дембеле травмировался в середине сентября и выбыл из строя на 3-4 месяца.

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