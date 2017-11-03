Дембеле провёл первую тренировку на футбольном поле

Теги барселонаусман дембеле

Дембеле провёл первую тренировку на футбольном полеНападающий "Барселоны" Усман Дембеле провёл первую тренировку на футбольном поле. 

Напомним, что футболист восстанавливается после разрыва сухожилий левого бедра.

Усман Дембеле травмировался в середине сентября и выбыл из строя на 3-4 месяца.

Читайте: Доктор Орава: "Травма Дембеле может быть связана с давлением из-за перехода в "Барселону"  | http://soccernews.ru

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