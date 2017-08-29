Дембеле провел первую тренировку в "Барселоне"

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Дембеле провел первую тренировку в "Барселоне"Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле провел первую тренировку в своем новом клубе.

Как информирует El Mundo Deportivo, 20-летний новичок "сине-гранатовых" вместе с семью игроками первой команды в лице Дугласа, Алейша Видаля, Нельсона Семеду, Серхи Роберто, Дениса Суареса и Пако Алькасера, которые не были вызваны в расположение своих национальных сборных, провели занятие с игроками "Барсы"-Б.

Напомним, "Барселона" хочет совершить обмен игроками с ПСЖ| soccernews.ru

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