Дембеле провел первую тренировку в "Барселоне"

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле провел первую тренировку в своем новом клубе.

Как информирует El Mundo Deportivo, 20-летний новичок "сине-гранатовых" вместе с семью игроками первой команды в лице Дугласа, Алейша Видаля, Нельсона Семеду, Серхи Роберто, Дениса Суареса и Пако Алькасера , которые не были вызваны в расположение своих национальных сборных, провели занятие с игроками "Барсы"-Б.