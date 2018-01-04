Дембеле провел за "Барселону" первый матч за последние три с половиной месяца

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Дембеле провел за "Барселону" первый матч за последние три с половиной месяца

Французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле принял участие в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты" (1:1).

Футболист вышел на поле на 72-й минуте матча, заменив хавбека Хосе Арнаиса и не отметился результативными действиями.

Напомним, что 20-летний Дембеле не выходил на поле сентября прошлого года из-за травмы.

Не пропустите: "Сельта" - "Барселона" - 1:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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