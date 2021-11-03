Дембеле решил остаться в "Барселоне"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле хочет продлить контракт с клубом, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболист попросил своего агента поскорее завершить процесс подписания нового соглашения. Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" предлагает Дембеле более выгодные условия, чем "Барселона".

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" один матч и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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